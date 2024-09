Arriva il derby monte-mare: allo Scoponi c'è Tolfa-Santa Marinella • Terzo Binario News

In campo dalle 15.30 di domenica per la prima giornata del girone A di Promozione, arbitra il viterbese Milocco

Arriva il derby monte-mare e con esso l’inizio della stagione di Promozione. Infatti la prima giornata del campionato 2024-2025 si gioca fra Tolfa e Santa Marinella (allo Scoponi, fischio di inizio alle 15.30 con direzione di gara affidata al viterbese Francesco Milocco) ed è un unicum visto che mai era successo che una sfida fra squadre di comuni confinanti iniziassero la stagione, specie se si tratta di due compagini che vogliono dire la loro nel girone A.

Per analizzare il pre-partita, si inizia dai padroni di casa forti del secondo posto della scorsa stagione e di una rosa che ha mantenuto l’ossatura allenatore e staff compresi.

«La tensione che si avverte è quella normale da inizio stagione – dice mister Roberto Macaluso – in cui si gioca in casa contro una squadra forte. Al di là del nome e del derby, c’è la smania di rompere il ghiaccio ma senza tachicardia, anche perché ci siamo allenati bene».

Per quanto riguarda la formazione, Magloire sarà fermo per precauzione, Pastorelli sarà in panchina perché dolorante meno del previsto e la maglia numero 9 sarà addosso a Martinelli, assente nell’ultima amichevole. Dunque formazione con De Clementi in porta, Santi, capitan Roccisano, Salvato e Ficorella dietro, in mezzo Bevilacqua, Nuti e Pasquini, davanti con Martinelli Fagioli e uno fra Pangi e Miguel Vittorini, con il primo favorito. «La sconfitta non cambierebbe molto per nessuno però è importante iniziare bene. Spero in una gara bella e divertente», la conclusione di Macaluso.

Sul fronte opposto Daniele Fracassa sottolinea che «si è svolta una buona preparazione e siamo pronti dopo quattro amichevoli con compagini di Eccellenza. Siamo migliorati, ma come normale che sia, oggi non siamo al massimo».

L’undici di partenza dovrebbe vedere Paniccia in porta (con Ciaccia che tornerà ad allenarsi a fine mese dopo la frattura di una falange), capitan Gallitano, Caforio, Serpieri e uno fra Mitsch e Monteneri (Valerio Gentili è squalificato per un turno), in mediana Cuomo, Tranquilli e Gaudenzi e in attacco Tabarini, Trincia e Cerroni. «Dal Tolfa mi aspetto battaglia, in casa il pubblico dello Scoponi è fattore importante ma i rossoblù non si faranno influenzare.

Si incontrano due squadre che giocano al calcio, candidate ai primi posti. Ci sono tanti intrecci fra giocatori che si conoscono, la differenza la farà chi saprà imporre il proprio gioco. Regnerà l’equilibrio, dettagli e giocate individuali faranno la differenza. Ma siamo sereni, senza pressione perché ci aspettano altre 35 gare dopo questa» il finale di Daniele Fracassa.