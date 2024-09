Arresti convalidati per i quattro latinos presi dalla Polizia a Civitavecchia • Terzo Binario News

Qualche giorno fa è stata pubblicata la notizia dell’arresto di quattro latinos resisi responsabili di furti e fuga successiva (QUI) che gli agenti del Commissariato di Civitavecchia hanno arrestato.

Il giudice del tribunale di Civitavecchia ha convalidato il provvedimento restrittivo.

Di seguito la nota della Polizia.

“Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Civitavecchia hanno arrestato 4 uomini di origini sudamericane di età compresa tra i 30 e i 43 anni, gravemente indiziati dei reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nei giorni scorsi un poliziotto, libero dal servizio, nel transitare in Largo Cavour ha notato 3 uomini che, con fare sospetto, dopo essersi introdotti all’interno di un furgone, hanno prelevato un borsello per poi darsi alla fuga a bordo di un’autovettura condotta da un quarto uomo. A quel punto, l’agente ha improntato un servizio di pedinamento dell’autovettura e ha immediatamente contattato telefonicamente i colleghi in servizio. Gli stessi, dopo averlo raggiunto, hanno intercettato e bloccato l’autovettura con a bordo i sudamericani che hanno sin da subito mostrato un atteggiamento poco collaborativo; infatti, dopo aver tentato di bloccare l’apertura esterna delle portiere impedendo l’accesso ai poliziotti, si sono dati alla fuga.

Ne è scaturito un breve inseguimento terminato all’altezza di Via Aurelia Sud, quando i 4 soggetti, viaggiando ad un’elevata velocità, hanno effettuato una manovra pericolosa perdendo il controllo del mezzo e andando ad impattare contro un guardrail. In quel frangente, gli operatori hanno fermato e messo in sicurezza i fuggitivi e, a seguito degli accertamenti espletati, hanno rinvenuto, all’interno del veicolo, numerosi occhiali, portafogli, pochette, cuffie auricolari e altri oggetti provento di furto, nonché la somma di 890 euro in contanti; sequestrato, inoltre, il borsello asportato poco prima contenente circa 110 euro.

Gli arresti, su richiesta della Procura della Repubblica di Civitavecchia, sono stati convalidati dal G.I.P.”.