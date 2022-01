Ardita sui clochard in stazione: "Follia pensare di spostarli da Ladispoli a Civitavecchia" - Terzo Binario News

“La soluzione al problema dei senza tetto non è assolutamente trasferirli alla stazione di Civitavecchia.

Il sindaco Grando si è mai recato personalmente alla stazione per verificare le condizioni di disagio della stazione e delle persone? Io credo mai!

La soluzione al problema dei senza tetto di Ladispoli non è assolutamente trasferirli alla stazione di Civitavecchia. semplicemente è una stupidaggine il solo pensarlo.

Ma uno che vive di elemosina ed espedienti mangiare e bere alla stazione che gli portano quotidianamente tante persone per solidarietà, conosciuto a Ladispoli, non ha motivo di andare a Civitavecchia”.

Ironicamente Ardita sostiene che “certo, possiamo affermare che questa soluzione potrebbe essere un bel biglietto da visita per i crocieristi del porto di un Civitavecchia che spesso prendono il treno per imbarcarsi o scendendo dalla nave. Una soluzione così geniale non ci avrebbe pensato nemmeno Pierino lo studente indisciplinato

Ma sta genialità di risolvere il problema dei senza tetto di Ladispoli spostandoli a Civitavecchia chi gliel’ ha suggerita al Grando sindaco?

Se la chiusura invece del cartongesso fosse stata fatta di cemento, avrei pensato sicuramente che era stata autorizzata dal sindaco Grando.

Meglio che a palazzo Falcone stiano fermi per evitare danni ulteriori”.

Giovanni Ardita