Ardita frontale su Grando: "Un Pinocchio, ha tradito la destra per interessi personali" - Terzo Binario News

“Si è scoperto essere il sindaco del cemento”

Attacco frontale del consigliere di Fdi Giovanni Ardita verso il sindaco Alessandro Grando.

Accusa pesantissima dell’esponente di Fratelli d’Italia che alla vigilia di un consiglio determinante per il futuro di Ladispoli non risparmia parole al vetriolo.

“Grando un sindaco Pinocchio che ha tradito la destra facendo tutto il contrario di quello che aveva promesso in campagna elettorale. Dal grando cambiamento promesso in cui avevamo creduto giu’ la maschera, si e’ scoperto il sindaco del Grando cemento che ha permesso lo spostamento di cubature anomale in via Ancona, via Oneglia, via Taranto, via Trieste e via Palermo dove le case di un piano di sono alzate di 3 piani. Chi tradisce per interessi personali e di famiglia la destra deve andare a casa”.