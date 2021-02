Ardita al M5s Ladispoli: "Dopo quattro anni non si sono accorti di avere la vice presidenza all'Urbanistica" - Terzo Binario News

Non sembra arrestarsi il botta, risposta e controrisposta fra la maggioranza, Ardita e i 5Stelle. Ora sono questi ultimi a intervenire, con il consigliere Fdi che risponde ai grillini.

“Agli improvvisati della politica dei 5 stelle dovremmo far presente che è consuetudine in tutti i comuni, che a tutti i consiglieri di maggioranza spetta una delega per curare un settore del territorio, e quando governano loro localmente chiedono la delega sui pendolari e sullo sport o qualcosa di importante?

È possibile che dopo 4 anni ancora non si erano accorti di avere il vice presidente della commissione urbanistica? Se vi svegliate solo dopo le sue dimissioni, spiegateci il perché dei 4 anni di silenzio del vostro partito in commissione urbanistica.

Andreotti diceva in un suo proverbio che a pensar male si commette peccato ma spesso si indovina”.

Giovanni Ardita