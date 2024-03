Archeologia, giovedì alla sala della Fondazione Cariciv si parla della via Aurelia • Terzo Binario News

Vi aspettiamo Giovedì 21 Marzo per un altro appuntamento della rassegna “I Giovedì dell’Archeologia” con l’archeologa Rossella Zaccagnini, che ci parlerà della Via Aurelia a nord e a sud di Civitavecchia. Grazie ai nuovi dati ottenuti dai recenti rinvenimenti in occasione di recuperi subacquei e di archeologia preventiva verrà proposta una nuova lettura di questo importante tratto dell’antica via romana.

Le conferenze si tengono il giovedì alle 17 presso la Sala Convegni “Giusi Corrado” della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, in Via Risorgimento 8/12

La terza edizione del ciclo di incontri culturali “I giovedì dell’archeologia”è organizzata dal Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia e la collaborazione del Gruppo Archeologico Romano – Sezione “Ulpia” di Civitavecchia e dell’Associazione Archeologica Centumcellae di Civitavecchia

Vi aspettiamo!

PER INFORMAZIONI

Museo Archeologico di Civitavecchia Largo C. Benso Conte di Cavour, 1 00053 Civitavecchia (RM) Tel. 0766-23604 drm-laz.mucivitavecchia@cultura.gov.it