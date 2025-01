Archeologia, giovedì in biblioteca a Civitavecchia incontro su Aquae Tauri promosso dal Museo • Terzo Binario News

Giovedì 30 gennaio tornano I Giovedì dell’Archeologia del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia con un incontro dedicato ad Aquae Tauri e il suo comprensorio con Massimiliano David (Sapienza Università di Roma)

L’entroterra di Civitavecchia dimostra la complessità delle vicende storiche e urbanistiche di uno spazio da intendere originariamente come l’estremo lembo meridionale della potente città etrusca di Tarquinia. Tale assetto, incredibilmente, pare ancora riflesso nella particolare modalità di rappresentazione cartografica dell’area offerta dalla Tabula Peutingeriana (V secolo d.C.).

L’emancipazione di questo territorio risale alle fasi della Romanizzazione quando si sviluppa la città – ancora tutta da scoprire – di Aquae Tauri. In un secondo momento, per via delle attenzioni di Traiano, l’abitato costiero di Centumcellae soppianterà Aquae Tauri. In seguito gli abitanti di Centumcellae si trasferiranno a Leopolis, nel quadro geopolitico completamente nuovo generatosi nel Mediterraneo a seguito all’espansione araba.

Ora, grazie agli scavi condotti negli ultimi anni, prima dall’Università di Bologna e poi dalla Sapienza, si delineano le nuove prospettive della ricerca e si evidenziano la ricchezza di risorse naturali e le potenzialità di questo comprensorio..

Le conferenze si terranno il giovedì alle 17:30 presso la Biblioteca Cialdi

(Piazza Calamatta, 18, Civitavecchia)

PER INFORMAZIONI

Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia

Tel. +39 076623604

e-mail: drm-laz.mucivitavecchia@cultura.gov.it

SEDE: Comune di Civitavecchia, Biblioteca Cialdi

Giovedì ore 17.30

Visibile sui canali Facebook del museo.