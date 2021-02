Appello della mamma di Gabriel: "Chi ha visto l'incidente sulla Settevene ci contatti" - Terzo Binario News

Il giovane morì il primo giorno 2019 uscendo di strada con la moto

Gabriel Ilie morì la sera del primo giugno 2019 in seguito a un incidente stradale che gli capitò sulla Settevene Palo, nei pressi dello svincolo per la A12. La mamma però non si dà pace e vuole scoprire se qualcuno possa aver visto il figlio quella sera.

Dice la donna: “Trovo impossibile che nessuno abbia potuto vedere Gabriel. Era tarda primavera, in un punto trafficato e poco prima dell’incidente aveva parlato con la fidanzata”. L’ultima telefonata a cui rispose fu quella delle 22.24.

Il giovane venne ritrovato l’indomani nei pressi del chiosco di frutta, con i Carabinieri che si occuparono dell’indagine.

“Chi sapesse qualcosa ce lo comunichi” la richiesta della donna.

I numeri di telefono da contattare nel caso di avessero informazioni da fornire sono 3881168999 e 3899920643.