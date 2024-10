Apollonia e Baffo, due tesori che meritano chi li ami • Terzo Binario News

APOLLONIA è una giovane femmina di Cane Corso nata il 7.9.2021. APOLLONIA è una bella molossetta, per la sua razza e per la sua stazza adatta a persone esperte .

APOLLONIA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Ma è meglio andare a prenderla, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane MilanoVia Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.itsiamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAMaperto tutti i giorni, tutto l’annodalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159

Baffo ormai non abbaia nemmeno più si è tristemente rassegnato. anni di appelli e mai nessuno si è accorto di lui povero Baffo, ormai hai perso la speranza.. non sei cucciolo, non sei taglia piccola non condanniamo ad una vita in prigione questa creatura dolcissima… condividete prima che per lui sia troppo tardi

Baffo ha 8 anni, si trova a Taranto per infoValentina 3299270065