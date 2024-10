Civitavecchia, successo del convegno di "Eatruria": il cibo come driver di sviluppo territoriale • Terzo Binario News

In occasione dell’evento Percorsi del Gusto organizzato dal Comune di

Civitavecchia, Eatruria ha organizzato con successo un convegno presso il ristorante My Lord,

incentrato sul ruolo della tradizione gastronomica come elemento strategico per lo sviluppo

territoriale.

L’iniziativa, accolta con entusiasmo dai partecipanti, ha messo in evidenza l’importanza di

valorizzare le eccellenze locali attraverso l’innovazione e il markeing, sottolineando il potenziale

del patrimonio culinario per attrarre turisti e sostenere l’economia locale.

Il convegno è stato aperto da Sergio Aversa, portavoce di Eatruria, che ha illustrato come la

tradizione gastronomica del territorio susciti grande interesse tra i visitatori, evidenziando la

necessità di politiche costruJve per promuovere queste eccellenze. Aversa ha inoltre sottolineato

l’importanza delle nuove tecnologie e delle moderne tecniche di marketing per raccontare al

mondo il valore unico della cultura culinaria locale.

Moderato da Stefano De Paolis dell’Azienda Gattopuzzo, fra i più attivi produttori aderenti

all’iniziativa, il convegno ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo agricolo e

istituzionale.

Marco Federici e Glauco Zannoli, rispettivamente Direttore e Presidente della Cooperativa

Pantano di Tarquinia, hanno discusso l’importanza dei grani locali, il loro valore nutrizionale e

l’impatto economico e sociale della loro trasformazione in prodotti come la Pasta Etruschella, una

delle specialità più apprezzate dai turisti del punto vendita Eatruria.

Il Sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti ha soFolineato l’importanza delle sinergie territoriali,

mettendo in luce le potenzialità di Tarquinia in termini di prodotti e servizi, in particolare per i

numerosi visitatori in transito da Civitavecchia. L’Onorevole Emanuela Mari, Presidente della

Commissione Affari europei e internazionali, ha invece rimarcato il momento storico favorevole,

con l’Europa che mette a disposizione risorse per lo sviluppo locale.

Rappresentanti delle istituzioni di Civitavecchia, tra cui gli Assessori Enzo D’Antò (Commercio),

Stefania Tinti Cultura), Piero Alessi (Turismo), e il Consigliere Giancarlo Cangani, hanno illustrato

le iniziative in corso per la valorizzazione del territorio e la cooperazione con i comuni limitrofi.

Il Sindaco di Allumiere, Luigi Landi, ha auspicato il proseguimento di eventi simili, lodando

l’esperienza della Cooperativa Pantano come esempio virtuoso per il settore agricolo.

Numerosi altri interventihanno arricchito il dibattito, tra cui quelli della Presidente della Pro Loco

di Civitavecchia, Maria Cristina Ciaffi, della Presidente della Fondazione CariCiv, Gabriella Sarracco,

e della Vice Presidente dell’Università Agraria di Civitavecchia, Damiria Delmirani, che ha

presentato il progetto dell’Olio di Traiano, eccellenza locale.



Attraverso una visita virtuale degli uliveti del Mandrione, i partecipanti hanno potuto sperimentare

l’esperienza turistica immersiva offerta dall’agenzia locale di digital marketing Creative Web Studio

nell’ambito del progetto Eatruria.

C’erano pure rappresentanti della società civile, istituzioni scolastichee e politiche locali, tra

cui Alessandro Ansidoni (Slow Food), Giorgio Corati (Slow Food), Paolo Aloisi (Regione Lazio),

Alessio GaC (cda CSP), Paola Fratarcangeli (Comune di Santa Marinella), e Lucia Gaglione (PD di

Santa Marinella).

Ha concluso i lavori l’On. Alessandro Battilocchio, che ha evidenziato l’importanza del dialogo tra

società civile e amministrazioni per favorire lo sviluppo integrato dei territori. Battilocchio ha

inoltre sottolineato la necessità di rafforzare le reE locali per creare opportunità di lavoro e

migliorare la qualità della vita delle comunità.

L’evento è stato siglato con una raffinata degustazione curata dallo chef Claudio Scipione del

Ristorante My Lord, che ha presentato piatti tipici come la Pasta Etruschella con il “Pomodoretto

appeso dell’Etruria Meridionale” e una rivisitazione della Zuppa di Pesce Civitavecchiese con

l’aggiunta di pasta, il tutto arricchito dall’Olio di Traiano e accompagnato dai vini dell’azienda

agricola Enotria di Tommaso Vernace di Allumiere.

La degustazione si è conclusa con deliziosi dessert realizzati dalla Agrichef Serena Anniballi. Il tutto

sotto il coordinamento e la supervisione del Quality Manager di Eatruria Lanfranco Valletti.

Questa iniziativa rappresenta un punto di partenza per future collaborazioni tra istituzioni,

produttori e operatori turisEci, con l’obiettivo di creare un’identità gastronomica forte e condivisa

che possa diventare il simbolo del territorio e attrarre sempre più visitatori.