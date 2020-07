Aperta Casa Aurora a Santa Marinella - Terzo Binario News

Inaugurazione in grande stile per Casa Aurora, iniziativa della Domus Cooperativa Sociale che nei giorni scorsi ha aperto i battenti.

La casa famiglia ha aperto nel centro di Santa Marinella con il taglio del nastro da parte dell’assessore Emanuele Minghella e del Presidente Paolo Aloisi. Presenti all’evento alcuni Sindaci, amministratori comunali e responsabili dei servizi sociali dei Comuni del comprensorio. Hanno anche partecipato i parlamentari del territorio Alessandro Battilocchio e Francesco Battistoni.

“E’ per noi un onore aprire questa casa famiglia alla presenza delle istituzioni locali, portando nel cuore di Santa Marinella sociale, lavoro e senso di famiglia che aiuteranno i nostri ragazzi” ha spiegato Aloisi.

“Come Comune non possiamo che plaudere a iniziative di questo genere che potranno rappresentare un fiore all’occhiello per il territorio in ambito dei servizi alla persona” ha aggiunto Minghella avvicinandosi all’entrata per il classico taglio del nastro.