Anziani sotto sfratto a Cerveteri, parla il proprietario: "Posizione scomoda anche la mia" • Terzo Binario News

A seguito della situazione dello sfratto esecutivo che ha colpito due settantenni (QUI) di cui si è parlato nei giorni scorsi, c’è da segnalare la posizione del proprietario dell’immobile.

Nessun indice puntato e nessuna accusa, va sottolineato, ma solo la volontà di far rispettare il suo diritto.

Qui le parole della sua legale.

“L’avvocata Stefania Meoli, legale del proprietario, pur condividendo l’aspetto umano dei due occupanti, ritiene allo stesso modo non si debba trascurare la posizione scomoda del proprietario che per sette lunghi anni ha affrontato spese (condominio, Tari, mutuo gravante sull’immobile raddoppiato, spese di giustizia ecc..) per cercare di tornare in possesso della propria casa”.

La legale auspica che le autorità competenti possano intervenire nell’interesse di tutti.