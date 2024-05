La storia di Mario e Rosalia di Cerveteri: due 70enni sotto sfratto • Terzo Binario News

I due signori, dopo anni in una casa al Tyrsenia, cercano un nuovo immobile: “Siamo disposti a pagare un affitto”

Per Rosalia e Mario due 70enni di Cerveteri il 9 maggio è il giorno in cui dovranno abbandonare la loro casa in via Morlacca al Tyrsenia. Vivono in un appartamento concesso da un signore estremamente generoso, dove non pagano affitto.

“Siamo disposti a pagare l’affitto e avere una casa migliore di questa – dice Mario ai microfoni di Canale 10 – dove io e mia moglie, che ha diversi problemi anche di salute, possiamo vivere meglio. Ma non sappiamo come andare avanti. Il padrone di casa è stato buono fino a un certo punto che ci ha aiutato molto, nonostante prendevamo il reddito di cittadinanza. Ora siamo in cerca di una casa”.

“Ho delle patologie che non mi consentono di vivere in strada – dice Rosalia – spero che qualcuno si metta una mano sul cuore e sulla coscienza ed aiutarci a trovare un appoggio che ci consenta di non andare a vivere in strada. Le possibilità per pagare un affitto sono poche, ma voglio in ogni caso pagarlo”