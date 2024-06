Incidente a Casalotti: ferito 37enne • Terzo Binario News

Incidente in via di Casalotti, all’altezza del civico 96. Un uomo di 37 anni è stato trasportato in codice giallo all’Aurelia Hospital. L’episodio è avvenuto alle 21,55 di ieri, 16 giugno. Il ferito si trovava a bordo di uno scooter Honda Sh. Il sinistro – le cui cause sono in corso di accertamento – vede coinvolto anche un Piaggio Beverly.

Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica di quanto accaduto.