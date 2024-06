La nazionale di Spalletti riempie il centro storico di Cerveteri • Terzo Binario News

Maxi schermi e serate speciali organizzate dai ristoratori. La testimonianza del Jolly: “Affluenza record, pronti a replicare”

Ci sono alcune sere nell’arco dell’anno in cui i paesi interi si fermano e per circa due ore regna il silenzio più assoluto. Un silenzio intervallato solamente da grida, sussulti e boati di gioia. Quelle sono le serate in cui gioca la Nazionale Italiana di Calcio nelle competizioni ufficiali, quali Mondiali ed Europei di calcio. Insomma, sono le famose “Notti Magiche” che cantavano Gianna Nannini e Edoardo Bennato nel 1990 e che abbiamo rivissuto appena tre anni fa con la finale di Wembley.

Sono cominciati gli Europei di calcio 2024 e l’Italia di Spalletti, dopo un inizio traumatico, ha sconfitto una coriacea Albania per 2 a 1. Della vittoria degli azzurri ne hanno beneficiato però senza dubbio le attività di ristorazione, che hanno visto un numero straordinario di prenotazioni per assistere al match seduti al tavolo davanti al maxi-schermo.

foto jolly nazionale di calcio

È il caso del Ristorante Pizzeria Jolly di Cerveteri, da sempre ritrovo per tutte le famiglie all’interno del Centro Storico di Cerveteri, che nella serata di sabato ha fatto registrare un sold-out senza precedenti.

“La stagione estiva fortunatamente è partita in maniera piuttosto positiva – dichiara Gabriele del Jolly – senza dubbio la presenza di così tante partite non solo dell’Italia ma di tante altre nazionali ci aiuta. Come di consueto, quando c’è il grande calcio noi del Jolly ci siamo sempre, con il servizio di sempre, che sia al tavolo, da asporto o a domicilio e con i nostri maxi schermi sia all’aperto che nelle sale interne. Non resta altro che tifare gli azzurri sperando, sia per noi commercianti nel settore della ristorazione, che in generale per lo sport nostrano, che questa avventura prosegua fino alla finalissima!”.