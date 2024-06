“Ceramica etrusca, la pittura vascolare”: successo per la conferenza di Rita Papi e Roberto Paolini • Terzo Binario News

Aula del Granarone gremita di pubblico per il convegno organizzato lo scorso venerdì pomeriggio

Dopo aver svolto in maniera impeccabile il ruolo di “Cicerone etrusco” con la Docente della University of Arizona Elena Hasaki, lo scorso venerdì nuovo successo per Roberto Paolini, ceramografo, titolare di Pithos Ancient Reproduction e artista di spessore internazionale da sempre testimonial d’eccezione di Cerveteri.

Insieme alla Professoressa Rita Papi è stato infatti protagonista della conferenza “Ceramica etrusca – La pittura vascolare”, evento organizzato dalla Biblioteca comunale di Cerveteri Nilde Iotti e che ha richiamato in Aula Consiliare un gran numero di appassionati di arte etrusca.

Roberto, presente in Aula con tantissime riproduzioni, ha dispensato nozioni, cultura e curiosità sulla magica arte degli etruschi. Tutte riproduzioni che è possibile anche ammirare ed ovviamente acquistare presso il suo negozio, vera e propria perla del commercio etrusco e biglietto da visita unico al mondo all’ingresso del Centro Storico di Cerveteri.

Per conoscere tutte le opere realizzate da Roberto, più volte invitato anche in prestigiose realtà internazionali per promuovere l'arte etrusca