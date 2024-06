Lite in strada a San Lorenzo: una persona ferita • Terzo Binario News

Lite in strada a San Lorenzo e una persona che ha riportato un taglio alla mano destra. Una ferita, questa, guaribile in 5-7 giorni. È il resoconto di una giornata movimenta in via dei Luceri, nel quartiere del Municipio II di Roma.

In base alle informazioni raccolte, la discussione animata ha visto protagonisti due persone. A un certo punto, è sopraggiunta una terza, rimasta contusa in volto.

All’arrivo dei poliziotti, uno dei contendenti era scappato.

Foto Instagram Resist San Lorenzo