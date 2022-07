Anziana trovata morta in casa, dramma ad Ostia • Terzo Binario News

Dramma ad Ostia, dove una Signora di 74anni è stata trovata in cara priva di vita ed in avanzato stato di decomposizione.

Il suo corpo è stato rinvenuto sul pavimento, dopo diversi giorni che non si avevano sue notizie. Sul posto, i Carabinieri del distretto di Ostia

Secondo i primi rilievi, la donna sembrerebbe essere morta per un malore e vivendo in solitudine non avrebbe fatto in tempo a chiedere aiuto.

Non è stata disposta autopsia. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza.