L’ntervento in via Ancona

Autoscala AS17 al lavoro stamani, in ausilio ai Vigili del fuoco di Cerveteri per soccorrere un’anziana donna caduta rovinosamente in casa.

L’intervento è avvenuto in via Ancona 8 a Ladispoli Posizionata l’autoscala, i Vvf sono entrati dal balcone permettendo al personale sanitario del 118 di prendersi cura della donna.