Antenne, Verso Ladispoli - Terzo Polo: “Serve una mappatura Arpa sulle emissioni delle 52 postazioni” • Terzo Binario News

“Ancora una volta il nostro gruppo, Verso Ladispoli / Terzo Polo, si è cimentato, con successo, in una operazione di opposizione costruttiva nell’interesse della salute e della serenità dei cittadini.

Prendendo spunto da un articolo recente di Terzobinario (QUI), ma anche alla luce di mote segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per il proliferare selvaggio di antenne di telefonia mobile, abbiamo voluto verificare se, in questo settore, il comune fosse realmente aggiornato.

Abbiamo scoperto che, ormai da decenni, i regolamenti non erano stati aggiornati come pure che non esistesse una reale mappatura delle postazioni e delle potenze delle antenne, che orma ARPA ci dichiara essere 52 sul nostro territorio.

In realtà la normativa limita molto i comuni per cui abbiamo ritenuto andasse data una sterzata importante, sia per tranquillizzare i cittadini rispetto alle tante notizie di possibili danni alla salute, che per una definizione di procedimenti precisi che tutelino le proprietà, anche se la normativa nazionale resta sovrana.

Così abbiamo proposto in Consiglio Comunale una mozione che impegnasse l’Amministrazione ad affrontare il problema sia aggiornando i regolamenti che richiedendo all’Ente preposto, ARPA, una misurazione che garantisse i cittadini circa la quantità di irradiazione delle antenne oggi installate.

Il Sindaco ci ha ascoltato e parzialmente condiviso quanto abbiamo affermato per cui, pur rimanendo la nostra una posizione di opposizione, ci siamo misurati sui contenuti ed accettando alcune modifiche abbiamo condiviso e la mozione è passata nella sua sostanza autentica.

I regolamenti saranno revisionati nel più breve tempo possibile, ed il Comune chiederà ad ARPA una campagna di misurazioni e graficizzazione dei risultati che tutti i cittadini potranno leggere dal sito comunale. Contiamo così di dare maggiore chiarezza al processo di installazione dei nuovi impianti ma, soprattutto, di dare maggiore serenità ai Cittadini.

Spiace constatare che il resto dell’opposizione, a parte la consigliera Mollica, realmente indipendente, non abbia trovato nulla di meglio da fare che astenersi su un tema come questo che riguarda la salute dei cittadini.

Posizioni e comportamenti vetero politici, ma questo ci conforta ancora di più nel continuare nella nostra visione di opposizione, basata sui fatti e sui contenuti di merito, non su vuote ideologie. Verso Ladispoli / Terzo Polo continua il suo percorso politico, fiero della propria autonomia e indipendenza”.

Eugenio Trani