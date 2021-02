Anpi Fiumicino plaude per lo sgombero di Maccarese - Terzo Binario News

“La sezione ANPI di Fiumicino “Lidia De Angelis – Salvo D’Acquisto” esprime la propria soddisfazione per lo sgombero avvenuto oggi dell’edificio in via San Giorgio a Maccarese, di proprietà della Regione Lazio, occupato dal movimento di estrema destra di CasaPound.

“Auspichiamo, come dichiarato dalle istituzioni comunali, oggi, che il progetto per una struttura sanitaria territoriale, una struttura di lunga degenza e un hospice possa procedere con la massima celerità per restituire, quel luogo, al decoro ed alla fruibilità per l’intera Comunità del Territorio di Fiumicino.

Il CD sez. ANPI Fiumicino “Lidia De Angelis-Salvo D’Acquisto”*