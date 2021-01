Annullata la Sagra del Carciofo 2021 di Ladispoli - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che a seguito della proroga dello stato di emergenza, sino al 30 aprile 2021, l’Assessorato alla Cultura e Turismo, di concerto con il Sindaco, Alessandro Grando, ha deciso di annullare anche quest’anno la Sagra del Carciofo.

“È stata una scelta sofferta, ma la legge non lascia spazio a deroghe o forzature – dichiara l’Assessore Milani – per cui cercheremo di organizzare qualcosa in streaming o comunque che non preveda assembramenti, per aiutare coltivatori e commercianti lasciati a loro stessi per via decreto-legge Covid. Appuntamento al prossimo anno, per quella che sarà, speriamo, una grande Sagra!”