Ancora un successo per lo spettacolo alle Terme Taurine di Civitavecchia • Terzo Binario News

La rassegna “Dal Mito alla Soria” proposta dalla Pro Loco si chiude sabato con “Le divinità delle acque”

Ancora un successo per la rassegna “Dal Mito alla Storia” che ha registrato il tutto esaurito anche per lo spettacolo “Dove cade l’ombra” testo inedito scritto e diretto da Marco Paniccia e portato sul palco domenica scorsa dalla Compagnia Avanzi di scena.

Il racconto, assolutamente originale, ha immerso totalmente lo spettatore negli angoli nascosti ed ancora oscuri di una notissima e drammatica vicenda che negli anni ‘70 ha stravolto la storia e le sorti dell’Italia. Una trama lineare ma dai contorni molto complessi, dove ogni personaggio ha giocato un ruolo ben preciso nell’indirizzare un messaggio che ormai è la storia a dover giudicare, senza infingimenti. Molti gli interrogativi che ancora aleggiano e che suscitano ancora numerosi sentimenti, emozioni e convinzioni ideologiche. Uno spettacolo concretamente reale e dalla forte carica drammatica, che non nasconde nulla, se non la convinzione che la strada della verità ancora richiede molta volontà, oltre la storia.

Sul palco applauditissimi Marco Paniccia, Laura Farina, Chiara Barbera, Carlo Della Ferrera,

Rossana Valentini, Victor Apostol, Riccardo Schioppa, Letizia Braccini, Lorenza Sacchetto,

Daniele Reali, Dario Rossi e Federica Gatti. Light Designer e grafica di Francesco Angeloni e con

l’assistenza di scena a cura di Daniele Barbera.



A concludere la programmazione della rassegna lo spettacolo “Le divinità delle acque” da un’idea di Gino Saladini, ispirato proprio dal contesto storico-archeologico delle Terme Taurine. Con un genere totalmente diverso dai precedenti, nel prossimo spettacolo saranno narrate alcune figure associate alle acque nelle diverse culture e mitologie.

Oltre a Gino Saladini sul palco il giovane Emanuele Seretti, vera eccellenza civitavecchiese

recentemente premiato tra i migliori laureati dell’Università La Sapienza. Previsti gli interventi di Maria Zeno e Roberta Galletta. La colonna sonora e le musiche originali sono di Anthony Caruana con la voce di Eleonora Bernabei. Le immagini video sono di Pier Paolo Saladini.

“Siamo veramente soddisfatti del successo che stiamo registrando anche per questa VI edizione – dichiara la Presidente della Pro Loco cittadina Maria Cristina Ciaffi – Voglio ringraziare ancora una volta i sostenitori che ci hanno aiutato nella realizzazione dell’intero progetto: la Fondazione Ca.Ri.Civ. la BCC Roma sede di Civitavecchia, la Soc. Terme dei Papi di Viterbo, a cui si è aggiunta per quest’ultimo spettacolo l’Enel Italia S.p.A.”

Appuntamento a sabato 26 luglio alle 21.

Ancora posti disponibili con prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 351.3440202.