Ancora niente museo al Castellaccio dei Monteroni e Ardita si infuria - Terzo Binario News

Cosa succede al Castellaccio dei Monteroni? Niente, quando invece – come sostiene il consigliere Fdi Giovanni Ardita – dovrebbe diventare un museo. In un post sui social, l’esponente di destra scrive: “Oggi Il Castellaccio appartiene al Comune e dovremmo cacciare un parassita onorevole che con la sua fondazione ha disatteso gli impegni presi con le precedenti amministrazioni di costruire un Museo Civico e di restaurare il Castellaccio dei Monteroni.

Non ha fatto nulla, la sinistra ed i 5 stelle che fanno propaganda al taglio dei parlamentari e dei vitalizi sanno che con i 3 milioni di finanziamento dell’Arsial ha costruito solo due capanne lasciando completamente fatiscente il Castellaccio.

Abbiamo fatto di tutto per rivendicare 2 milioni di euro di finanziamento del Ministero dei Beni Culturali che ci hanno scippato ‘malsinistramente’ dopo che il nostro comune ha fatto tutto quanto sia stato chiesto. In più abbiamo presentato anche un’interrogazione parlamentare al Ministro Dario Franceschini. Ma non ci arrendiamo!”