Ancora corse clandestine a Fiumicino, altre due denunce dei Carabinieri • Terzo Binario News

 Ancora corse clandestine a Fiumicino, altre due denunce dei Carabinieri

Ancora corse clandestine a Fiumicino, altre due denunce dei Carabinieri

Set 7, 2025 | Carabinieri, Cronaca, Fiumicino

parcheggio da vinci carabinieri Gare clandestine di velocità Fiumicino (3)

Proseguono i controlli dei Carabinieri, finalizzati alla prevenzione e alla repressione del fenomeno delle corse clandestine di veicoli e motoveicoli presso l’area commerciale del parco “Da Vinci”, così come già avvenuto nei mesi scorsi, cooperando in sinergia con le altre forze di polizia, per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La notte scorsa, al termine di un servizio preordinato, i Carabinieri della Stazione Fiumicino, supportati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ostia hanno denunciato alla Procura della Repubblica due persone, sorprese a gareggiare in velocita.

Nella circostanza, in via Luigi Galvani, due romani di 18 e 30, sono stati denunciati dai Carabinieri, poiché gravemente indiziati del reato di “organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare”, in quanto sorpresi a gareggiare. Ai due, oltre al ritiro della patente di guida, ai fini della determinazione della sospensione da parte del Prefetto, i militari hanno proceduto anche al sequestro amministrativo dei veicoli ai fini della confisca.

Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative al codice della strada, per “veicoli con caratteristiche o dispositivi alterati o non funzionati”; “collocazione irregolare della targa e inosservanza delle modalità di guida”.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.