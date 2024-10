Anche quest’anno i Fuori di Zucca festeggeranno il pomeriggio del Primo Novembre presso San Francesco a Marina di Cerveteri • Terzo Binario News

La parrocchia di San Francesco d’Assisi a Marina di Cerveteri è ormai nota per la sua capacità di stravolgere gli schemi: anche per questa decima edizione, infatti, bambini e ragazzi hanno deciso di festeggiare la festa di Ognissanti sfilando per le strade della frazione cerite, vestiti sicuramente né da mostri o streghe, in barba alla tanto decantata festa di Halloween che si è svolta il 31 ottobre.

Perciò quest’anno in completa controtendenza e per dare un segno chiaro e forte che non ci saranno Zombie, morti e neppure abbigliamenti lugubri e tristi gli organizzatori dell’ormai tradizionale festa dei “Fuori di Zucca” ha immaginato un programma un po’ diverso e posticipato la festa direttamente al venerdì 1° novembre, la solennità dedicata a tutti i Santi.

Perciò in quell’occasione sarà ribadita l’idea di base della festa, che non si basa su modelli stranieri che non ci appartengono e molto lontani dalla nostra cultura.

Il programma quindi prevede la mattina alle ore 11 la celebrazione della Santa Messa, cui seguirà alle ore 13 un pranzo comunitario in oratorio dove ognuno condivide con i presenti il pranzo che ha preparato. Poi alle ore 14,30 i bimbi sempre sotto l’egida di dolcetto o scherzetto passeggeranno per le vie di Cerenova “portando la gioia!”. Perché l’intenzione è sicuramente quella di festeggiare la vita, e di divertirsi con canti, balli in compagnia! Il dono che verrà offerto a chi aprirà la porta ai “piccoli santi” sarà una piccola candela da accendere quando chi la riceverà si sentirà felice, con l’augurio che questo momento sia condiviso e non da vivere in solitudine. Insomma cambiano i tempi ma il messaggio è sempre lo stesso: la gioia è contagiosa e ci rende santi!

Danila Tozzi