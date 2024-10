Telefoni guasti a palazzo Falcone: "Usare solo le e-mail" • Terzo Binario News

Si informa la cittadinanza che a causa di un guasto alla linea principale che alimenta il Comune tutte le utenze telefoniche degli uffici comunali di Piazza Falcone, scuole dell’obbligo, biblioteca, centro anziani e Polizia locale sono fuori servizio.

Scusandoci per il disagio si informa che tutti gli uffici sono contattabili tramite posta elettronica. Si avvisa inoltre la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale ha provveduto a contattare il gestore della rete in merito all’assenza della linea telefonica per sollecitare il ripristino delle linee non attive.