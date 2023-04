Anche il modellismo alla Fiera di Tarquinia: due gli spazi espositivi • Terzo Binario News

Alla fiera di Tarquinia Lido, quest’anno, ci sarà “spazio” anche per il modellismo. In mezzo a trattori da oltre 400 cavalli, gru, ruspe, mega presse e aratri, ci saranno alcune centinaia di “parenti più piccoli”, perfette riproduzioni in scala. Due le mostre che saranno allestite dal 29 aprile al 1° maggio all’interno degli spazi espositivi della Mostra Mercato delle Macchine Agricole.

Una statica, frutto della passione di 15 collezionisti veneti, Team MAV, che porteranno a Tarquinia un’esposizione unica di mezzi agricoli e da movimento terra che occuperà circa 20 tavolati; l’altra invece dinamica, dove i collezionisti della Truckturtlemodel Toscana ricreeranno su una superficie di oltre 200 metri quadrati dei veri e propri scenari da lavoro, con camion e macchine

radiocomandate alle prese con terra, roccia, scavi, carichi e tanto altro.



Il Team MAV (Modellismo Agricolo Veneto) nasce per gioco nel 2009, da un gruppo di amici con la stessa passione per il modellismo agricolo. Dopo qualche anno l’impegno diventa serio, con svariate partecipazioni a fiere ed eventi agricoli oltre a numerose presenze al Model Expo Italy di Verona, ed il gruppo decide di costituirsi in associazione no profit, che oggi collabora con la Fondazione Città della Speranza di Padova, finanziando ricerche in campo pediatrico.



La Truckturtlemodel Toscana nasce invece nel 2013 come semplice gruppo di appassionati, per trasformarsi poi, nel 2016, in associazione modellistica. Associazione che si occupa di promuovere e condividere l’attività del modellismo di camion e macchine movimento terra radiocomandati che raccoglie appassionati da tutta Italia, organizzando numerose iniziative nella loro pista in Toscana e prendendo parte a fiere e manifestazioni.

Una novità assoluta per la Fiera di Tarquinia Lido, quella del modellismo agricolo e movimento terra, che sarà sicuramente apprezzata dai bambini, ma anche dai più grandi.