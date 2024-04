Amici grattano e vincono 5 milioni di euro, ma uno dei due si tiene tutti i soldi: accade a Roma • Terzo Binario News

Hanno comprato insieme un Gratta e Vinci, come facevano ogni sabato in un bar della Romanina. E si sono aggiudicati un premio da ben 5 milioni di euro. L’uomo che era in possesso del tagliando a quel punto ha mandato una foto del biglietto vincente all’amico con l’eloquente commento: “Abbiamo svoltato”. Peccato che l’altro di quei soldi non abbia visto nemmeno un centesimo.La storia raccontata dal Messaggero ha come protagonisti due camionisti che ogni sabato, finiti i loro viaggi di lavoro, si incontravano in un bar della Romanina, vicino casa di uno dei due. Pierluigi, abruzzese, e Massimo, romano della Romanina, si conoscono nel 2020 e poco dopo iinaugurano la consuetudine di vedersi il sabato alle quattro e mezza in un bar vicino all’uscita de La Romanina. «Quel sabato – racconta Pierluigi al Messaggero – ci siamo incontrati al bar e io come sempre ho dato a Massimo cinquanta euro, lui ha messo i suoi con la promessa di acquistare i biglietti e di rivederci il lunedì». Quel week end, però, Pierluigi ha un incidente in moto che fa saltare l’appuntamento del lunedì. L’amico, però, compra ugualmente i tagliandi, si accorge della vincita e gli manda una foto con scritto “Abbiamo svoltato”. Pierluigi, però, sostiene di non aver mai ricevuto i soldi, nonostante abbia persino ospitato l’amico e la compagna da lui in Abruzzo quando temevano che gli venisse rubato il biglietto perché la voce si era sparsa nel quartiere.

Tempo dopo, racconta sempre Pierluigi, Massimo decide di comprare un’officina con parte della vincita e lo prende a lavorare come meccanico. «Non avevo nulla per dimostrare che avevo partecipato all’acquisto di quei biglietti così lo presi come un atto di gentilezza», spiega. Ma l’attività viene venduta, Pierluigi sostiene di non essere mai stato pagato, si ritrova senza posto di lavoro. E sporge denuncia ai carabinieri di Castel di Sangro.

Fonte, Repubblica e Messaggero