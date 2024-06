Amici del Mercato: "I nuovi sindaco e giunta di Civitavecchia devono risolvere il problema" • Terzo Binario News

“Era il lontano marzo 2023 quando venne pubblicato l’Avviso pubblico per l’assegnazione di 43 posteggi per il commercio su aree pubbliche nelle aree mercatali di Piazza Regina Margherita dal Comune di Civitavecchia.

Un’iniziativa importante per le piccole realtà economiche, che tuttavia ha mostrato di avere delle importanti lacune che sono state portate avanti fino ad oggi.

Per giusto dovere di cronaca, è necessario andare con ordine.

Nel luglio 2023 (quasi un anno fa) è stata pubblicata la graduatoria in cui sono stati indicati i soggetti beneficiari della scelta, avvenuta formalmente il mese successivo.

Tuttavia, è solo nell’ottobre del 2023 che i nuovi concessionari sono stati chiamati per l’assegnazione provvisoria delle chiavi dei box, assegnazione che, è bene ricordare, non libera l’assegnatario dalla sottoscrizione del contratto di concessione d’uso, necessario per la formalizzazione della procedura di assegnazione.

Si sono susseguiti mesi di silenzio da parte degli Uffici amministrativi di competenza, in cui l’attesa è stata infine giustificata con la deliberazione di Giunta comunale sulla rivalutazione, in termini vantaggiosi, dei canoni di locazione. Tale delibera, arrivata nell’aprile 2024 (la numero 69) non ha sortito l’effetto di procedere all’immediata stipula dei contratti, ma ha condotto ad un ulteriore attesa arrivata fino al giorno d’oggi, in cui si è riusciti ad ottenere risposta soltanto per mezzo richiesta di un avvocato incaricato da un operatore del mercato, con diffida ad adempiere e potenziale denuncia per inadempienza (in data 26 giugno 2024!)

Come Associazione formata da molti operatori del mercato, ci chiediamo dove sia il senso di questa lunga attesa, che ha portato solo un aggravio della situazione già appesa ad un filo. Ci sono attività che hanno puntato anche sull’apertura di un nuovo box, dove hanno eseguito lavori di ristrutturazione previa la consegna provvisoria delle chiavi, hanno attivato utenze e stanno subendo danni derivanti dal mancato guadagno protrattosi per mesi e mesi. Aggiungiamo inoltra, essendo una realtà sotto gli occhi di chiunque, che la mancata sottoscrizione del contratto comporta anche il mancato diritto a riscuotere i canoni da parte della Pubblica Amministrazione.

Si traduce quindi in un mancato doppio incasso per le parti: per i privati (la parte debole del rapporto) che hanno investito senza poter lavorare, e l’Amministrazione comunale, che per propria inerzia non ha potuto incassare i canoni dovuti.

All’interno di questo labirinto di procedura (in realtà standard, mancando solo il contratto di concessione), in cui i tempi sono stati biblici, viene da chiedersi per quale motivo molti altri procedimenti siano stati realizzati con una inusuale rapidità, a pochi giorni prima del voto cittadino. La Giunta infatti ha deliberato, in assenza sia del Sindaco che del Vicesindaco, atti volti a portare avanti situazioni ben più complesse rispetto la semplice sottoscrizione di contratti, dimostrando che, laddove voluto, la politica ha il suo peso.

Allo stesso modo nulla si è più saputo del progetto di riqualificazione di Piazza Regina Margherita, che apre la dolorosa parentesi sul futuro del mercato.

Serve un cambio di marcia, inevitabile, se si vuole tenere presente questa parte di città e cuore storico dell’attività commerciale di Civitavecchia. Ancora una volta si dimostrano “due pesi e due misure”, che non fanno altro che creare sempre più disuguaglianze. Terremo l’attenzione su ogni passo necessario. Ora starà al nuovo Sindaco e alla sua Giunta capire come procedere. Noi andremo comunque avanti, come abbiamo sempre fatto per tenere in piedi le nostre attività, e così faremo per tenere in gioco il mercato storico di Civitavecchia”.

associazione Amici del Mercato