Altra raffica di guarigioni fra Lago e area tiberina - Terzo Binario News

Decesso di una donna di 59 anni di Campagnano, un positivo a Castelnuovo di Porto. Sanificazione a Bracciano dei pompieri

La regione Lazio ha appena comunicato i nuovi casi positivi riscontrati oggi nel territorio della Asl Roma 4 e c’è un caso a Castelnuovo di Porto.

C’è anche il decesso di una donna di 59 anni di Campagnano della RSA Santa Maria del prato.

Sono guarite due persone ad Anguillara, una a Bracciano, una a Manziana, tre a Sacrofano, uno a Campagnano, due a Riano, due a Filacciano, uno a Fiano e uno a Morlupo.

Dall’inizio dell’epidemia sono guarite 221 persone e sono stati effettuati 5459 tamponi. Al personale sanitario dell’intera Asl è stata effettuata la percentuale del 56,17%di tamponi sul totale del personale sanitario. 5056 persone sono in sorveglianza mentre 3682 sono uscite dalla sorveglianza.

Inoltre i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel Comune di Bracciano presso il centro storico tra Via Principe di Napoli e Piazza 1 Maggio, presso la Stazione FS nell’esterno dei locali di vendita e zone di aggregazione in genere per sanificare.

Si riporta di seguito il totale complessivo per comuni:

Anguillara :27 positivi di cui 10 guariti per un totale di 17 positivi

Bracciano :25 positivi riscontrati di cui un decesso e 11 guariti per un totale di 13 positivi

Campagnano :79 di cui 1 decesso e 5 guariti per un totale di 73 positivi

Canale M: 11 di cui 5 guariti per un totale di 6 positivi

Capena: 6 positivi riscontrati di cui 1 decesso e 1 guarito per un totale di 4 positivi

Castelnuovo di Porto: 4

Civitella San Paolo :1

Fiano R: 55 positivi riscontrati di cui 2 decessi e 5 guariti per un totale di 48 positivi

Filacciano: 2 positivi riscontrati di cui 2 guariti per un totale di 0 positivi

Formello: 14 positivi di cui 6 guariti per un totale di 8 positivi

Magliano:1

Manziana :28 positivi riscontrati di cui 1 decesso e 19 guariti per un totale di 8 positivi

Mazzano R: 1 positivo riscontrato di cui 1 guarito per un totale di 0 positivi

Morlupo: 6 positivi riscontrati di cui 2 guariti per un totale di 4 positivi

Ponzano Romano:1

Riano: 6 positivi riscontrati di cui 1 decesso e 3 guariti per un totale di 2 positivi

Rignano: 5 positivi riscontrati di cui 1 decesso e 2 guariti per un totale di 2 positivi

Sacrofano: 28 positivi riscontrati di cui 20 guariti per un totale di 8 positivi

Sant’Oreste: 2

Santa Marinella : 31 positivi riscontrati di cui 2 decessi e 13 guariti per un totale di 16 positivi

Trevignano :2

Si fa presente che eventuale disallineamento dei dati può essere dato da molteplici fattori.