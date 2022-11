Alternanza Scuola Lavoro in Tribunale: attestati a 12 studenti del "Baccelli" di Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di consegna degli attestati di Alternanza Scuola Lavoro presso il Tribunale di Civitavecchia .

Dodici studenti dell’Istituto Baccelli che hanno effettuato tra le 75 e le 100 ore di stage presso gli uffici del Tribunale hanno ricevuto gli attestati dal Presidente Francesco Vigorito. Questi gli studenti delle classi VA e VB dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing: Sara Zeno, Roberta Bruno, Giorgio Re, Claudia Testa, Dario Pomponi, Marianna Feligioni, Martina Crescentini, Alex Del Prete, Alessio Di Giorgio, Leonardo Foschi, Gerardo Di Filippo, Luca Serrano.

Erano presenti il Dirigente Scolastico dell’Istituto Baccelli Prof.ssa Vincenza La Rosa, il Prof. Mauro Adamo referente dei PCTO, la dottoressa Lorella Conti tutor , l’Avvocato Paolo Mastrandrea Presidente dell’Ordine degli Avvocati

La proficua collaborazione tra il Tribunale e l’Istituto Baccelli va avanti ormai da circa venti anni e in occasione della consegna degli attestati è stata rinnovata la convenzione per l’anno scolastico 2022/2023 e quindi a partire dal mese di Dicembre per gli studenti del Baccelli si apriranno di nuovo le porte del Tribunale .