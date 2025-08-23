Allumiere, "Sorelle Spaiate" dell'esordiente Lucia Esposito finalista al premio letterario "Femminile, Plurale" • Terzo Binario News

In attesa della finalissima del premio letterario “Femminile, Plurale”, in programma lunedì 29 agosto alle 21 al Parco Risanamento di Allumiere, l’associazione omonima, guidata da Brunella Franceschini, presenta un estratto da “Sorelle spaiate” (Giunti), secondo romanzo finalista. L’autrice, l’esordiente Lucia Esposito, è nata a Napoli e vive da anni a Milano. Laureata in Scienze politiche all’Università “L’Orientale” e diplomata alla Scuola di giornalismo di Urbino, è giornalista professionista dal 1996: da allora non ha mai smesso di scrivere, per lavoro e per passione.
𝑺𝒐𝒓𝒆𝒍𝒍𝒆 𝑺𝒑𝒂𝒊𝒂𝒕𝒆 (𝑮𝒊𝒖𝒏𝒕𝒊), suo primo romanzo, è nella terzina 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂 della VII edizione di 𝑭𝒆𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒍𝒆, 𝒑𝒍𝒖𝒓𝒂𝒍𝒆. – 𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒐 𝑳𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑨𝒍𝒍𝒖𝒎𝒊𝒆𝒓𝒆.
“𝑉𝑖𝑜𝑙𝑎 𝑒̀ 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑖 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜. 𝐻𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑁𝑎𝑝𝑜𝑙𝑖 𝑠𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎, 𝑚𝑎 𝑎 𝑀𝑖𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑠𝑐𝑜𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑖 (𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑒, 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎) 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑟𝑠𝑖 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜. 𝐴𝑛ℎ𝑒 𝐸𝑟𝑠ℎ𝑒𝑙𝑎 ℎ𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎, 𝑙’𝐴𝑙𝑏𝑎𝑛𝑖𝑎, 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖 𝑓𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜. 𝐿𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑢𝑎 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑒, 𝑝𝑒𝑟𝑜̀, 𝑒̀ 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡𝑎̀ 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑒: 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑒𝑣𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑚𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑒 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑎. 𝑀𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑉𝑖𝑜𝑙𝑎 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎, 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑖 𝑣𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑖, 𝐸𝑟ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑠𝑖 𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑎, 𝑙’𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎. 𝐴 𝑙𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜: 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑜𝑐𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖, 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑖𝑎𝑐𝑒 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑐ℎ𝑒, 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑎, 𝑠𝑖 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎. 𝐸 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒, 𝑑en𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎, 𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑟𝑒 𝑖 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝐸𝑟𝑠ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑒 𝑉𝑖𝑜𝑙𝑎 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑒𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑓𝑖𝑎𝑡𝑜. 𝑈𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑜 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑛’𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑣𝑖𝑐𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑒 𝑡𝑜𝑐𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎. 𝑈𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝐿𝑢𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑡’𝑎𝑛𝑛𝑖, 𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑟𝑜𝑚𝑎𝑛𝑧𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑒 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜.”