Allumiere, per la "Giornata Internazionale della donna" un cammino di diritti e memoria • Terzo Binario News

Organizzato da Snoq, in collaboraizone con altre associazioni locali

Domenica 8 marzo, la forza delle donne scende in piazza con un coro di voci per trasformare la memoria in futuro. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’associazione “Se Non Ora Quando” (Snoq) di Allumiere, in una straordinaria sinergia con il Comune e una fitta rete di realtà locali — tra cui il Cammino dei Minatori, l’associazione “Femminile, Plurale”, l’Apa, il Centro Anziani, la “Cooperativa Sociale Alfa Due”, la” Compagnia Teatrale di Allumiere”, la “Casa delle Arti” e il “Coordinamento Donne” — ha dato vita a un programma ricco e profondo.

La giornata prenderà il via alle 9:30 in Piazza della Repubblica con “Il Cammino dei diritti”(Anello celeste). Al termine della passeggiata, verso le12:00, lo spazio sarà dedicato a letture e riflessioni collettive, un momento di sosta prima del pranzo sociale che si terrà presso i locali del Centro Anziani.

Il pomeriggio proseguirà all’insegna della cultura e della condivisione: alle17:00, sempre al Centro Anziani, è prevista la proiezione di un film a tema, un’occasione per approfondire attraverso il cinema le tematiche legate all’universo femminile.

La celebrazione non si esaurisce nel weekend. Lunedì mattina, a partire dalle 10:00, la staffetta della consapevolezza passerà nelle mani delle nuove generazioni. Grazie al coinvolgimento della Scuola Secondaria di Allumiere, diretta dalla Dirigente Scolastica Brigida di Marcello, gli studenti saranno protagonisti di un momento di riflessione per mantenere vivo il dibattito sui diritti e sulla parità.

“Per l’occasione – hanno spiegato le organizzatrici – abbiamo voluto organizzare un evento corale, per coinvolgere l’intera comunità nell’onorare le donne di ieri, oggi e domani”.