Allumiere, per l'8 marzo un tributo a Santa Chiara, Santa Maria De Mattias e Santa Faustina Kowalska • Terzo Binario News

L’evnto è stato organizzato dall’Associazione “Madonna delle Grazie”, in collaborazione con la Fidapa di Tolfa, il Comune e la Parrocchia di Allumiere

In occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, la comunità di Allumiere si prepara a vivere un momento di profonda riflessione spirituale e culturale. L’”Associazione Madonna delle Grazie”, in sinergia con il Comune di Allumiere e la Fidapa BPW Italy di Tolfa, ha organizzato per l’8 marzo l’evento dal titolo evocativo: “Donne in cammino: l’eredità del cielo”.

L’incontro, che si svolgerà alle 18 nella Parrocchia “Santa Maria Assunta in Cielo”, nasce con l’intento di celebrare il ruolo della donna attraverso il racconto di tre figure che hanno segnato la storia della spiritualità cristiana, lasciando un’impronta indelebile di carità, coraggio e misticismo:Santa Chiara d’Assisi, Santa Maria De Mattias e Santa Faustina Kowalska.

La manifestazione si pone come un ponte tra il passato e il presente, analizzando come l’eredità spirituale di queste “donne in cammino” possa ancora oggi rappresentare una bussola per le sfide contemporanee del mondo femminile.

“L’invito – ha dichiarato la delegata comunale Daniela Agostini – è rivolto a tutta la cittadinanza per condividere un pomeriggio di ascolto e testimonianza in una cornice di grande solennità”.