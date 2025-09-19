Allumiere, inizio dell'anno con polemiche al plesso di via del Faggeto • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il suono della prima campanella conferma l’atteggiamento che ormai caratterizza l’amministrazione comunale di Allumiere: menefreghismo, incuria, assenza.

Accoglienza scolastica nel caos totale: transenne a terra, lavori iniziati da mesi in abbandono, pericoli e degrado ovunque, genitori che per problemi di allergia sono stati costretti ad intervenire per interrompere il taglio dell’erba, che stavano effettuando gli operai chiamati all’ultimo secondo, contemporaneità degli ingressi per il nido, infanzia e prime medie. Dove era il Sindaco? Dove l’Ass. alla Pubblica istruzione? Queste solo alcuni degli aspetti segnalati da alcuni genitori che ieri hanno accompagnato i propri figli. Aggiungiamo lo scuolabus che ha dovuto fare retromarcia, con grande pericolo per tutti coloro che si sono trovati nell’area. Nessun intervento segnalato nel precedente anno scolastico è stato eseguito, questa è la cura e l’attenzione che hanno gli amministratori.

Tre anni di caos, nessuna programmazione: un commissario avrebbe fatto meglio e sicuramente sarebbe costato meno! Per amministrare un paese, bisognerebbe innanzi tutto tenerci ed averne cura, ma qui vediamo sempre più degrado e disinteresse. Quanto deve durare questa agonia? Non bastano i proclami, i selfie, le feste (che ormai sono prive di seria organizzazione anche queste), per amministrare serve almeno un po’ di interesse per il paese che si ha l’onore di rappresentare (l’onore, non il peso).

È importante garantire un ambiente dignitoso, curato, salubre. Quello che vediamo è solo caos, pressappochismo, degrado. Cari amministratori, se tutto questo non vi interessa, se non avete il tempo e la voglia: dimettevi e rimettete in mano la scelta a tutti noi cittadini”.

Così in una nota Pd- “Insieme per Allumiere”