Allumiere, grande successo per il “Presepe Vivente”  a La Bianca • Terzo Binario News

Soddisfatta l’assessore Romina Scocco, che ha organizzato il tutto insieme al suo team

Ha riscosso un grande successo di pubblico il Presepe Vivente di La Bianca. Nel segno della tradizione, nelle giornate di Natale e Santo Stefano il centro storico di La Bianca ha dato vita alla sacra rappresentazione che ha richiamato nella frazione biancoverde decine di fedeli e curiosi.

L’assessore Romina Scocco, soddisfatta dell’esito di questa iniziativa volta al recupero e al rispetto delle antiche usanze collinari, anche a nome dell’Amministrazione Comunale ha voluto ringraziare la Storica Contrada La Bianca, la Parrocchia “Nostra Signora di Lourdes”, l’Università Agraria, l’impresa Mario Guerrucci, l’Associazione “Click”, l’Avis di Allumiere, la Professoressa Giuseppina Esposito, il Ggp, Carlo Marazzi, Egidio Virgili. e tutti i residenti per la buona riuscita di un evento molto atteso.

“Un grazie particolare – ha concluso la Scocco – voglio rivolgerlo a tutti i figuranti per aver passato il giorno di Natale e Santo Stefano nel presepe, a chi ha materialmente permesso che la manifestazione potesse essere fatta, a chi da settimane nei momenti liberi si è adoperato a costruire parti di scene e oggetti artigianali, a chi nei giorni di festa dalle 7 .30 di mattina era già operativo, a chi ha prestato gli attrezzi e gli animali, a chi è andato a prenderli e a riportarli. Insomma, un caloroso grazie va a chiunque abbia dato il proprio contributo. Un contributo che vale oro perché è stato dato solo ed esclusivamente per la riuscita della manifestazione e soprattutto in giorni di festa. Dietro il presepe c’è stato un lavoro di squadra che solo i veri volontari potevano fare e che ci ha consentito di collezionare un altro successo di comunità”.

Un riconoscimento particolare è andato poi alla star del Presepe, il piccolo Emilio Simonetti, che per l’occasione ha vestito i panni di Gesù.