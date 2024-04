Allumiere finisce sulla rivista ufficiale del Seatrade di Miami • Terzo Binario News

Un grande successo per la comunità di Allumiere che comparirà nei due numeri speciali di “Miamitaly Speciale Oscar dei Porti” e “Miamitaly Speciale Seatrade”, due esclusive riviste che da anni viaggiano oltremare con i croceristi di tutto il mondo.

Durante la presentazione che si terrà proprio a Miami (Florida, Stati Uniti) il mondo conoscerà Allumiere ed i suoi sentieri, il Palazzo Camerale e la storia di una comunità piccola ma piena di risorse.

Piena soddisfazione per il lavoro svolto da parte del Sindaco Luigi Landi e i delegati al Turismo Duccio Galimberti, all’Ambiente Carlo Cammilletti ed alla Cultura Francesca Scarin: <<E’ un’emozione unica vedere il proprio borgo diventare protagonista assoluto di una testata internazionale in un evento esclusivo che si svolge dall’altra parte del mondo.

Si potrebbe asserire che Allumiere stia vivendo il famoso “sogno americano”.

E’ stato il lavoro di squadra che ci ha permesso di portare il borgo ad una conoscenza superiore, con l’intento di attrarre i tour operator ed i croceristi, che ogni giorno assediano le banchine portuali di Civitavecchia, a visitare la nostra comunità che finalmente offre l’opportunità unica di vivere pienamente l’esperienza del Parco ArcheoGeoMinerario e dei suoi Sentieri, un mix perfetto di storia, cultura, sport e natura, il pacchetto turistico perfetto per chi vuole scappare dal caos malsano delle grandi città.

Questa esperienza rappresenta solo una rampa di lancio, è infatti nostra intenzione lavorare per esportare maggiormente la conoscenza del nostro paese in più livelli, visto che Allumiere offre opportunità a 360 gradi, ed intendiamo spingere al massimo le forze affinché ci sia un rapporto affluenza turistica-offerta di alto livello.

Allumiere può e deve avere di più perché lo merita come comunità e soprattutto come luogo.

Lavoreremo già da subito per prendere il massimo da questa occasione unica ed irripetibile, sintomo che il percorso intrapreso è quello giusto da percorrere come opportunità per tutta la comunità a livello turistico e culturale>.