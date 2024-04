Cupinoro, il consiglio di Bracciano approva l'atto di indirizzo • Terzo Binario News

Approvata questa mattina al Consiglio Comunale di Bracciano, all’unanimità, una delibera che ha per oggetto l’atto di indirizzo politico riguardante la discarica Cupinoro.

Il documento ripercorre la storia del sito fino ai tempi recenti e chiarisce in maniera esaustiva i numerosi passaggi che riguardano la complessa vicenda che ha legato la comunità di Bracciano alla discarica di Cupinoro per anni.

Con esso pertanto il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a far valere le ragioni del comune di Bracciano in merito alla competenza economico gestionale della Regione Lazio sulla gestione post operativa e post mortem della discarica, ad avviare un confronto tra tutti i soggetti coinvolti che possa portare alla individuazione di una soluzione della complessa vicenda e a vigilare sugli atti prodotti in merito al fine di garantire la sicurezza ambientale del sito.