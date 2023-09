Allumiere dedica una pietra monumentale al compianto Angelo Annibali • Terzo Binario News

Giovedì sera, dopo la Messa solenne celebrata dal vescovo Giarrico Ruzza, al Santuario della Madonna delle Grazie è stata inaugurata una pietra monumentale dedicata al compianto Angelo Annibali, fortemente voluta dall’associazione “Madonna delle Grazie”.

“La nostra associazione – ha spiegato la delegata, Daniela Agostini – al fine di promuovere il senso di appartenenza e la valorizzazione del patrimonio storico culturale di Allumiere, intende ricordare, di anno in anno, tutte le persone che, in qualche modo, hanno lasciato il segno. Lo scorso anno abbiamo ricordato Rodolfo Palieri, fondatore del Cescat e della cooperativa sociale Alfa, quest’anno invece vogliamo commemorare la figura di un grande uomo prematuramente scomparso: il maestro Angelo Annibali, un uomo perbene, un amministratore sempre attento al territorio ed alla sana aggregazione, a cui Allumiere deve molto. In primis, la realizzazione del Poliambulatorio di via Civitavecchia, nonché della scuola media e dell’infanzia, con tutta una serie di servizi scolastici fino ad allora impensabili quali la mensa, il trasporto degli alunni, borse e assegni di studio per gli studenti delle scuole medie superiori, fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola media, soggiorni estivi per anziani e minori e diversi corsi di fisioterapia per il recupero dei soggetti scoliotici. Ed è proprio grazie ad Angelo Annibali, nell’allora veste di sindaco, che nel 1987 la Madonna delle Grazie di Allumiere venne incoronata dal Santo Padre Giovanni Paolo II regina della Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia.

Al grande maestro Angelo e a quanto da lui realizzato, dedichiamo questa pietra, grati per il senso di appartenenza e l’amore che ci ha trasmesso per la nostra cittadina e ringraziamo vivamente la bravissima artista, Mariangela Arcangeli, che ha realizzato a mano il disegno e Sandro De Fazi, per la grande disponibilità”.