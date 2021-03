Allumiere conferisce la cittadinanza italiana alla 18enne Sara - Terzo Binario News

Lei figlia di cittadini stranieri è nata nel Belpaese, sindaco Pasquini entusiasta

“In attesa che migliori la legge per la cittadinanza italiana, in questi giorni abbiamo applicato la norma che permette ai figli di cittadini stranieri, nati in Italia, di richiedere la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno di età.

Così ho avuto l’onore di dare la mia prima cittadinanza italiana con questa norma a Sara Mihaela Cojocaru.

Grande emozione e un grande onore che si uniscono ai ringraziamenti a Sara per questa sua scelta condivisa con i genitori, Grazie!!!

Grazie Sara e ancora buona fortuna!!!”

Antonio Pasquini