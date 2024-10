Allumiere, al via la "Festa d'autunno e dei Giochi popolari" • Terzo Binario News

L’evento, giunto alla XXXVII edizione, si svolgerà lungo le vie principali della cittadina

Le strade del gusto questo fine settimana portano ad Allumiere, dove tutto è pronto per la “Festa d’Autunno e dei Giochi Popolari”. Rinviata la scorsa settimana a causa del maltempo, domani e dopodomani per le vie della cittadina si svolgerà la XXXVII edizione di una delle feste più attese del calendario collinare, una due giorni tra musica, giochi, eventi e divertimento.

Domani mattina si comincia con “Emozioni in rosa” (10.00), l’evento organizzato da varie associazioni per la sensibilizzazione e la prevenzione contro i tumori del seno, per poi continuare il pomeriggio con i giochi popolari (16.30), l’esibizione dei poeti dell’Apa (18.00) e gli spettacoli di musica live dei “Mojo” e di Alessandra e Marco (a partire dalle 20.00). Domenica invece la festa si apre con il “Trekking della castagna” a cura dell’associazione “Country Food” e il “Fit Walk” di Ilenia Grosselli (11.00), mentre il pomeriggio sarà la volta dei giochi popolari (15.30), dello spettacolo di musica itinerante del gruppo “Capo d’asina malus” (16.30), dello spettacolo della Compagnia Teatrale di Allumiere (17.00) e dello spettacolo di cucina a cura degli chef Paolo Cappelletti e Daniele Orieti, in collaborazione con “Slow Food” (18.30). A chiudere i festeggiamenti saranno l’esibizione di Daniela Barra (19.00) e la tombolata d’autunno (19.30).

Il sindaco Luigi Landi invita tutta la cittadinanza a prendere parte ad un evento che riesce a conciliare al meglio tradizione e cultura locale.