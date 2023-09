Allerta rossa per incendi boschivi sul Litorale • Terzo Binario News

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha emesso una nuova allerta.

Non per il maltempo questa volta, ma per il rischio di incendi boschivi.

Il livello di allerta diramato sul Litorale laziale a Nord di Roma, è di colore rosso.

Come di consueto, i Gruppi comunali di Protezione Civile e Vigili del Fuoco locali sono già pronti all’azione.

L’allerta si riferisce alla giornata di oggi, lunedì 4 settembre e domani, martedì 5 settembre.