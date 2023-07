Allerta caldo di livello 1 su Civitavecchia • Terzo Binario News

Previste le ondate l’8 e il 9 luglio

Il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore ha emesso u bollettino di allerta per l’8 e il 9 luglio, segnalando una previsione di allerta caldo di livello 1.

Questo significa pre-allerta di sistemi sanitari e sociali.

Si tratta di “condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute” scrivono dal Ministero della Salute.