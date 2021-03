Allagamenti e infiltrazioni: disagi nelle case popolari di Primavalle - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

L’Unione Inquilini – Roma Nord deve segnalare con forza la presenza di una generale situazione di progressivo logoramento degli stabili ATER del quartiere.Ciò è dovuto alla mancanza di manutenzione ordinaria – cui gli inquilini ATER avrebbero diritto – o al fatto che questa, quando viene fatta, non sempre viene fatta bene. In alcuni casi abbiamo dovuto constatare come gli interventi manutentivi avessero peggiorato la situazione degli appartamenti, e ciò a detta degli inquilini stessi.

Non è possibile continuare ad andare a risparmio. Per quanto ATER ci abbia garantito che entro la fine di aprile tutta una serie di manutenzioni che avevamo richiesto sarebbero state ultimate, non abbiamo ancora potuto verificare la veridicità delle affermazioni dell’azienda e l’attuale lockdown ci lascia preoccupati per quelle che, fra le tante, si dimostrano essere situazioni urgenti e non procastinabili.Una su tutte: lo stabile di via Aleandro.

Qui, oltre a una miriade di problematiche riguardanti infiltrazioni, cornicioni e blocchi di cemento che cadono al suolo, un canale di acque nere a cielo aperto, troviamo un locale caldaie dove, a causa della rottura delle tubature idriche, si creano continui allagamenti e copiose perdite (maleodoranti, in quanto vengono dallo scarico del bagno dell’appartamento posto al piano superiore) dal soffitto che cadono sulla caldaia stessa e sulle reti elettriche che servono gli impianti.

Un semplice intervento di manutenzione idrica, che mette costantemente a rischio la vita di 20 famiglie, non viene effettuato nonostante PEC, mail private, telefonate, lettere legali, convocazione dell’azienda in Commissione Trasparenza del Municipio. Nel rimarcare l’urgenza di questo e altri interventi, comunichiamo alla stampa la situazione e chiediamo ad ATER un immediato segnale di controtendenza.

Unione Inquilini Roma Nord