Alla scoperta del buon vino, a Tarquinia Lido mini corso della Fisar - Terzo Binario News

Riconoscere un buon vino significa saperlo assaporare con tutti e cinque sensi: profumo, sapore, vista, udito e tatto.

Lo sanno bene i sommelier della Fisar delegazione di Viterbo promotori di “Scopriamo il vino con i cinque sensi”, un mini corso di avvicinamento al nettare di Bacco, che si svolgerà allo stabilimento balneare Tibidabo Beach, al civico 5 del lungomare delle Nereidi, a Tarquinia Lido. Un percorso in cinque appuntamenti, tutti con inizio alle ore 20,30, in cui i sommelier della Fisar accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei segreti del mondo del vino.

Si partirà il 13 aprile con la lezione sul tatto intitolata “Prima che sia vino: vigneti, vitigni e vinificazioni”; per proseguire il 20 aprile con la lezione “Tre colori, mille sfumature” sulla vista e il 27 aprile con la lezione “Un calice colmo di profumi” incentrata sull’olfatto. A concludere, il 4 e l’11 maggio, le due lezioni “Il sapore della tradizione” e “Quando il vino è conversazione è un bisogno culturale e non solo di gusto” dedicate rispettivamente al gusto e all’udito.

“Un minipercorso sensoriale per scoprire insieme il fascino del vino, pensato apposta per gli appassionati, ma anche per gli addetti al settore e per i lavoratori stagionali, spesso studenti con poche conoscenze – afferma Lino Catalano, delegato Fisar di Viterbo -. Parleremo di vinificazione e delle maggiori aree vitivinicole italiane, con uno sguardo alle tecniche di degustazione, al servizio ed alla metodologia di abbinamento cibo-vino. Un’occasione importante per non trovarsi più impreparati davanti ad uno scaffale dell’enoteca o di fronte ad una carta dei vini”.

“Ho accolto con entusiasmo la proposta della Fisar di Viterbo – afferma Marzia Marzoli, imprenditrice e titolare del Tibidabo Beach -. Questo mini corso è perfetto per chiunque voglia avvicinarsi al nettare di Bacco e alla sua degustazione. Il viaggio nel mondo del vino proseguirà con altre iniziative, perché rappresenta un settore di grande importanza economica e culturale per il territorio tarquiniese”. Per avere tutte le informazioni sul corso è possibile scrivere a fisarviterbo2@gmail.com o chiamare il 349 2339530.