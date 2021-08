Alla scoperta dei funghi a Civitavecchia - Terzo Binario News

Ancora una volta la città di Civitavecchia ci regala una nuova sorpresa Micologica: domenica 8 Agosto in una aiuola del centro storico cittadino Simone Di Mauro e Jessika K. Pinget B. (nella foto) osservano una ventina di sporofori della specie fungina Battarrea phalloides.

Il genere Battarrea è rappresentato in Europa dalla unica Battarea phalloides. Il fungo diffuso nelle zone costiere in quanto predilige climi caldi delle dune arbustive dei litorali, presente anche nell’entroterra ma sempre in suoli sabbiosi quali argini di fiume e radure boschive a bassa quota.

La particolarità di questo fungo è che inizialmente é ipogeo , a forma di uovo biancastro poi a maturità il gambo raggiunge l’altezza di 25/30 cm caratterizzato dalla presenza di una volva; altro dettaglio che lo distingue sono le spore poste nella parte superiore del capitulo per intenderci quello che in altri funghi chiamiamo comunemente cappello.

L’ Associazione Culturale Naturalistica Bioma promuove iniziative per divulgare gli aspetti botanici e culturali di Civitavecchia e invita i cittadini a non frantumare i funghi che incontrano sia in ambito urbano o in campagna perché ecologicamente importanti.