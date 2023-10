Alla Necropoli dei Monterozzi a Tarquinia torna la “notte della luna” • Terzo Binario News

L’iniziativa rinviata per il maltempo la scorsa settimana è in programma, sabato 28 ottobre, dalle 17 alle 22

Tarquinia (VT), 27 ottobre 2023 – Rinviata per il maltempo la scorsa settimana, viene riproposta a Tarquinia, alla necropoli dei Monterozzi, sabato 28 ottobre, dalle 17 alle 22, la “Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna”, iniziativa nata nel 2010 da un’idea degli scienziati delle missioni NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, Lunar Crater Observation e Sensing Satellite.

Hanno aderito alla manifestazione promossa dalla NASA la Società Tarquiniense d’Arte e Storia e il Gruppo Astrofili “Galileo Galilei” (GRAG), con la collaborazione del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia (PACT) e il patrocinio del Ministero della Cultura.

Oltre a contemplare la luna con gli strumenti messi a disposizione dal GRAG e a conoscere le ultime scoperte, le curiosità scientifiche e le imprese spaziali, nonché i miti, le leggende, la poesia e la musica nati attorno al nostro satellite, sarà possibile ammirare le pitture delle tombe etrusche, alle 18, con una visita promossa dalla STAS insieme a una guida turistica autorizzata, per la quale è consigliabile la prenotazione scrivendo a tarquiniense@gmail.com o telefonando al 339 2011849.

Le attività previste nel programma sono gratuite. È a carico dei partecipanti soltanto il costo del biglietto d’ingresso cumulativo che comprende la necropoli e il Museo Archeologico Nazionale: 11 euro per le persone con oltre 25 anni; 3 euro per i giovani tra i 18 e i 25 anni; mentre l’entrata è gratuita per i ragazzi al di sotto dei 18 anni. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.