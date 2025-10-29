Alla Cittadella della Musica di Civitavecchia venerdì "Il sentiero del lupo" omaggio a Stefano Benni • Terzo Binario News

Il reading con il pianista Umberto Petrin e David Riondino è inserito del festival “Una striscia di terra feconda”

Al festival di jazz e musiche improvvisate, Una striscia di terra feconda, presenta a Civitavecchia, Cittadella della Musica Auditorium, venerdì 31 ottobre, David Riondino e Umberto Petrin si ritrovano insieme sul palco per dare vita a un reading davvero speciale su testi di Stefano Benni, con il quale entrambi hanno collaborato per molti anni.

Per la prima volta verrà rievocato Misterioso, l’omaggio a Thelonious Monk che Benni e Petrin (sopra nella foto di Reina1) portarono in scena per oltre quindici anni. A questo storico reading si aggiungeranno altri testi del celebre scrittore, scelti e interpretati da Riondino (foto sotto), a cui corrisponderanno brani originali del pianista.Un progetto di indubbio interesse, un dialogo tra due artisti di lunga esperienza accomunati dalla passione per l’arte, la letteratura e la musica, oltre a una curiosità sempre incline all’approfondimento del pensiero, nutrito da un vivace gusto per l’ironia.

“L’iniziativa è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma in collaborazione con l’Associazione Teatro dell’Ascolto e con il supporto di Zètema Progetto Cultura.”, e dal Comune di Civitavecchia

Il Festival è una coproduzione di Teatro dell’Ascolto e Fondazione Musica per Roma. Con il contributo di Mic, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Zetema Progetto Cultura Municipio II di Roma. Media partner Radio Radio3. Con il sostegno di Nuovi Mecenati, Insulae Lab. In collaborazione con Casa del Jazz, I-Jazz, Musica Jazz, Civitavecchia-Cittadella della Musica, ATCL, Radio/Altri Suoni.

INFO: 349 2643452 INGRESSO: 10 euro

Cittadella della Musica Auditorium, Via G. D’Annunzio, 2, Civitavecchia