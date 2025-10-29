Dehors a Civitavecchia, la richiesta di rinnovo entro il 15 dicembre • Terzo Binario News

Il Comune di Civitavecchia informa tutti gli esercizi di somministrazione presenti sul territorio che la domanda di rinnovo per le installazioni esterne relative all’anno 2026 dovrà essere presentata entro il 15 dicembre 2025.

La procedura riguarda tutte le occupazioni di suolo pubblico connesse ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, incluse strutture, dehors e arredi esterni, e deve essere inoltrata esclusivamente tramite il portale del SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive.

L’Amministrazione invita i titolari delle attività a presentare la domanda con congruo anticipo, così da agevolare il lavoro degli uffici comunali nella regolare istruttoria delle pratiche e garantire il rilascio delle autorizzazioni in tempo utile per l’avvio del nuovo anno.